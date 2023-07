Gericht verhandelt über Baggerarbeiten am Wildbach im Rappenalptal

Kurzmeldung ein/ausklappen Umfrage: Mehrheit will Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel

Berlin: Bundesernährungsminister Özdemir sieht sich in seinem Vorhaben bestärkt, an Kinder gerichtete Werbung für ungesunde Lebensmittel zu verbieten. Hintergrund ist eine Umfrage im Auftrag der Verbraucherorganisation Foodwatch, der zufolge 66 Prozent der Menschen in Deutschland entsprechende Pläne befürworten. Der Grünen-Politiker hatte Werbeverbote in allen für Kinder relevanten Medien vorgeschlagen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Özdemir, der Gesetzentwurf sollte zeitnah die nächsten Schritte gehen. Er kündigte an, nach der Sommerpause die Expertenanhörung einzuleiten.

