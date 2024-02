Gericht verhandelt Gewalttat an Touristinnen bei Neuschwanstein

Kempten: Nach dem Gewaltverbrechen an zwei Touristinnen in der Nähe von Schloss Neuschwanstein beginnt heute der Prozess gegen einen US-Amerikaner. Der 31-Jährige muss sich wegen Mordes und Vergewaltigung mit Todesfolge sowie versuchten Mordes vor dem Landgericht Kempten verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die beiden US-Amerikanerinnen im Juni letzten Jahres bei einer Wanderung in der Nähe der Marienbrücke in Schwangau aus sexuellen Gründen brutal überfallen zu haben. Nach dem Angriff war die 21 Jahre alte Frau gestorben, ihre 22 Jahre alte Begleiterin wurde schwer verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2024 08:00 Uhr