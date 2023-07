Gericht verhängt lebenslang im Mordprozess von Illerkirchberg

Meldungsarchiv - 04.07.2023 10:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Ulm: Im Mordprozess zum Fall von Illerkirchberg ist soeben das Urteil gefallen: Das Landgericht Ulm verurteilte den Mann aus Eritrea zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes und versuchten Mordes. Außerdem folgte das Gericht dem Antrag von Staatsanwaltschaft und Nebenklage und stellte die "besondere Schwere der Schuld" fest. Damit ist eine Entlassung aus dem Gefängnis nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann eine 13-Jährige und eine 14-Jährige auf ihrem Schulweg mit einem Messer angegriffen hat. Die 14-Jährige starb im Krankenhaus an ihren Verletzungen.

