Gericht verhängt lange Haftstrafen nach Dreifachmord in Starnberg

06.03.2023 15:00 Uhr

München: Im Prozess um den Dreifachmord von Starnberg hat das Landgericht München II lange Jugendstrafen verhängt. Der 22-jährige Hauptangeklagte wurde zu einer Haftstrafe von 13 Jahren verurteilt. Ein Mitangeklagter bekam acht Jahre und sechs Monate. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Verurteilte vor gut drei Jahren einen Freund und dessen Eltern im Schlaf erschossen hat. Sein Komplize hatte ihm bei der Planung geholfen und ihn zum Tatort gefahren. Der Fall in Starnberg hatte für Aufsehen gesorgt, da die Ermittler erst von einem Familiendrama ausgegangen waren. Der Haupttäter legte später ein umfassendes Geständnis ab und räumte ein, er habe durch die Morde an die Waffen kommen wollen, die sich im Haus befanden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2023 15:00 Uhr