Gericht verhängt Jugendstrafe für tödliche Attacke beim CSD

Kurzmeldung ein/ausklappen Razzien bei Reichsbürgern treffen auch Bayern

München: Bei den bundesweiten neuen Razzien in der "Reichsbürger"-Szene hat es auch mehrere Aktionen in Bayern gegeben. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Demnach wurden oder werden noch sechs Objekte in Unterfranken, München und im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn inspiziert. Bei den Durchsuchungen im Auftrag der Bundesanwaltschaft handelt es sich demnach um eine Folgemaßnahme nach großangelegten Anti-Terror-Durchsuchungen im Dezember. Ob es Festnahmen gab, ist noch unklar, laut Bundesanwaltschaft gibt es aber fünf neue Beschuldigte. Bei einer Durchsuchung im baden-württembergischen Reutlingen kam es am Morgen zu einem Zwischenfall: Dabei wurde ein Polizist von einem Mann angeschossen und offenbar leicht verletzt. Der Schütze, der bis dahin nicht als Verdächtiger gegolten hatte, wurde festgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2023 13:00 Uhr