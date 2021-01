Gericht verhängt Höchststrafe für Mord an Lübcke

Bundesländer haften nicht für ungültige Mietpreisbremse

Karlsruhe: Ein Bundesland muss Mietern keinen Schadenersatz zahlen, weil die Mietpreisbremse wegen Formfehlern erst mit Verzögerung in Kraft treten konnte. Das hat der Bundesgerichtshof nun in einem Grundsatzurteil verkündet. Etliche Landesregierungen hatten 2015 bei der Einführung der Mietpreisbremse einen schwerwiegenden Fehler gemacht und die Rechtsverordnung nicht ausreichend begründet - genau das aber schreibt das Gesetz vor. Das führte dazu, dass sich Mieter in ganz Deutschland nicht auf die Mietpreisbremse beziehen konnten und mehr für ihre Wohnung zahlen mussten als eigentlich vorgesehen. Das Land Hessen wurde deshalb von einem Mieter auf Schadenersatz verklagt, gewann aber in allen Instanzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2021 13:00 Uhr