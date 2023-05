Gericht verhängt Haftstrafe wegen versuchter Brandstiftung

Meldungsarchiv - 27.05.2023 03:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Bamberg: Nach einem versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge in Oberfranken ist der Täter verurteilt worden. Das Landgericht Bamberg sprach den 22-Jährigen der versuchten schweren Brandstiftung und der gemeinschaftlich begangenen Sachbeschädigung schuldig und verurteilte ihn zu zweieinhalb Jahren Haft ohne Bewährung. Er hatte in der Silvesternacht in Ermreuth im Landkreis Forchheim versucht, die Synagoge mit einem Feuerwerkskörper in Brand zu setzen. Verletzt wurde niemand. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

