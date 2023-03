Gericht verhängt erstmals Haftstrafen gegen Aktivisten der "Letzten Generation"

Kurzmeldung ein/ausklappen Heute nur vereinzelt Warnstreiks in Bayerns öffentlichem Dienst

München: In Bayerns öffentlichem Dienst hat es heute vergleichsweise wenige Warnstreiks gegeben. In Augsburg war laut Gewerkschaft Verdi die Stadtverwaltung betroffen. In Nürnberg und Passau gab es an den Kliniken kleinere Aktionen ohne Auswirkungen auf die Patienten. Auch in der Region Amberg fanden demnach Arbeitsniederlegungen statt - etwa von Beschäftigten der Truppenübungsplätze Grafenwöhr, Vilseck und Hohenfels. Morgen wird dann erneut Augsburg betroffen sein. Der Höhepunkt der Warnstreiks ist laut Verdi für Mittwoch geplant.

