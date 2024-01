Gericht verhängt Bewährungsstrafen für Angriff auf ZDF-Team in Berlin

Berlin: Mehr als dreieinhalb Jahre nach einem Angriff auf ein Team der ZDF-Satire-Sendung "heute-show" sind die vier Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Zudem muss jeder Angeklagte eine Geldbuße von 5.000 Euro als Schmerzensgeld an die Geschädigten zahlen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Verurteilten am 1. Mai 2020 am Rande einer Demonstration vermummt ein sechsköpfiges Fernsehteam tätlich angegriffen haben. Die Geschädigten erlitten zum Teil erhebliche Verletzungen. Bei den Opfern handelte es sich um ein Team der "heute-show" um den Comedian Abdelkarim, das bei einer Kundgebung der Querdenken-Bewegung in Berlin filmte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2024 21:00 Uhr