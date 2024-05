Gericht unterbricht Prozess gegen 14-jährigen Todesschützen von Lohr

Würzburg: Der erste Prozesstag um den Tod eines 14-Jährigen auf einem Schulgelände in Lohr am Main ist nach knapp einer Stunde beendet worden. Die Verteidigung soll mehr Zeit bekommen, um neue Akten auszuwerten, teilte eine Sprecherin des Landgerichts Würzburg mit. Der Prozess gegen den gleichaltrigen mutmaßlichen Täter soll in zehn Tagen fortgesetzt werden. Der 14-Jährige soll sein Opfer vor acht Monaten mit einem Kopfschuss heimtückisch von hinten getötet haben. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat er aus reiner Mordlust gehandelt. Die Tatwaffe gehörte legal einem Nachbarn des Angeklagten. Dem 14-Jährigen drohen bis zu zehn Jahre Jugendhaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2024 12:00 Uhr