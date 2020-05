Gericht stellt Loveparade-Prozess ohne Urteil ein

Niedersachsen will Gastronomie ab Montag wieder öffnen

Hannover: Niedersachsen will als erstes Bundesland die Gastronomie nächsten Montag wieder öffnen. Das haben Ministerpräsident Weil und Wirtschaftsminister Althusmann am Mittag angekündigt. Restaurants, Gaststätten und Biergärten sollen dann mit maximal der Hälfte der Plätze öffnen können, wie Althusmann erklärte. Zudem soll eine Reservierungspflicht gelten. Auch die Kindertagesbetreuung wird in Niedersachsen trotz Corona schrittweise wieder hochgefahren. Weil sagte, Niedersachsen lege damit als erste Landesregierung einen Plan vor, der zeige, wie man aus dem Zustand der Tiefkühlung in den Alltag komme. Den Plan will der SPD-Politiker bei den Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten am Mittwoch zur Diskussion stellen. Der bayerische Ministerpräsident Söder hatte das Vorpreschen einzelner Bundesländer bei der Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen erst heute wieder kritisiert.

