Gericht stärkt Anspruch von Frauen auf gleiche Bezahlung

Erfurt: Das Bundesarbeitsgericht hat in einem Grundsatzurteil den Anspruch von Frauen auf gleiche Bezahlung untermauert. Die Richter entschieden in einem Fall aus Sachsen, dass Arbeitgeber große Verdienstunterschiede nicht mit mangelndem Verhandlungsgeschick begründen können. In dem Fall hatte eine Metallfirma einer Frau im Vertrieb bis zu tausend Euro weniger gezahlt als ihren männlichen Kollegen. Die Vorsitzende Richterin betonte, wenn Frauen bei gleicher Arbeit unterschiedlich bezahlt würden, läge eine Diskriminierung wegen des Geschlechts nahe. Das Gericht sprach der Frau eine Gehaltsnachzahlung von 14.500 Euro und eine Entschädigung zu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2023 17:00 Uhr