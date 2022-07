Gericht spricht Nonne wegen gewährten Kirchenasyls frei

Steinmeier rechnet mit jahrelangem Wiederaufbau im Ahrtal

Altenahr: Der Wiederaufbau der durch die Flutkatastrophe verwüsteten Dörfer im Ahrtal in Rheinland-Pfalz wird nach Einschätzung von Bundespräsident Steinmeier noch Jahre dauern. Vieles sei getan worden, aber vieles sei noch zu tun, so der Bundespräsident nach einem Gespräch mit Betroffenen in Altenahr. Danach besuchte Steinmeier gemeinsam mit Ministerpräsidentin Dreyer den Ort Dernau, um sich dort über den Stand des Wiederaufbaus zu informieren. Allein im Ahrtal waren bei dem Hochwasser 134 Menschen ums Leben gekommen. Steinmeier nimmt am späten Nachmittag an einem Gedenkgottesdienst in Euskirchen in Nordrhein-Westfalen teil, Bundeskanzler Scholz wird zu einer Gedenkfeier in Bad-Neuenahr-Ahrweiler erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2022 16:00 Uhr