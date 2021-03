Gericht spricht Ex-Präsident Sarkozy der Bestechung für schuldig

Nachrichtenarchiv - 01.03.2021 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Frankreichs früherer Präsident Sarkozy ist wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Davon setzten die Richter zwei Jahre zur Bewährung aus, so dass Sarkozy für ein Jahr in Haft muss. Für das Gericht ist bewiesen, dass das ehemalige Staatsoberhaupt versucht hat, einen Richter zu bestechen. Demnach hatte Sarkozy 2007 dem Richter Azibert eine Stelle in Monaco versprochen, dafür wollte er vertrauliche Informationen über Ermittlungen zur Finanzierung seines Wahlkampfes. Der 66-Jährige Ex-Präsident hat bereits früher alle Vorwürfe von sich gewiesen und erklärt, er sei ein Opfer von Lügengeschichten. Sarkozy hat nun zehn Tage Zeit, um gegen das Urteil Berufung einzulegen

