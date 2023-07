Gericht spricht Angeklagte wegen Terroranschlägen schuldig

Meldungsarchiv - 25.07.2023 20:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Brüssel: Im Prozess um die Terroranschläge in der belgischen Hauptstadt im Jahr 2016 hat das Geschworenen-Gericht sechs Angeklagte schuldig gesprochen. Wie die Gerichtspräsidentin am Abend mitteilte, ist der Tatbestand des terroristischen Mordes erfüllt. Dies trifft demnach auch auf den 33-jährigen Franzosen marokkanischer Abstammung Salah Abdeslam zu. Er gilt auch als einer der Drahtzieher der Anschläge in Paris im November 2015. Hier wurde er bereits zu lebenslanger Haft verurteilt. Auch die nun in Brüssel schuldig Gesprochenen müssen mit lebenslangen Freiheitsstrafen rechnen. Über das Strafmaß soll ab September entschieden werden. Bei den Anschlägen in Brüssel waren 32 Menschen getötet worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.07.2023 20:15 Uhr