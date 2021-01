Gericht spricht Angeklagen im Fall Lübcke schuldig

Nachrichtenarchiv - 28.01.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat das Oberlandesgericht die Höchststrafe gegen den Hauptangeklagten Stephan Ernst verhängt. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter stellten zudem die besondere Schwere der Schuld des 47-Jährigen fest. So wird nach der Haft die Anordnung der Sicherungsverwahrung vorbehalten. Ernst hatte Lübcke im Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses erschossen. Er hatte die Tat in unterschiedlichen Versionen gestanden. Der Mitangeklagte Markus H. bekam eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten - wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Vom Vorwurf der psychischen Beihilfe zum Mord an Lübcke sprachen die Richter ihn hingegen frei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.01.2021 10:45 Uhr