Gericht spricht Angeklagen im Fall Lübcke schuldig

Das Wetter: Zunehmend regnerisch bei 3 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils länger anhaltender Regen, in den Bergen und im Osten anfangs Schnee, windig bei 3 bis 11 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Tauwetter im Allgäu und am Alpenrand. Die Aussichten bis Sonntag: Windig, teils länger anhaltender Regen mit Hochwassergefahr, am Samstag im Norden teils Schnee. Am Sonntag meist trocken, teils auch sonnig. Höchstwerte morgen 6 bis 11, am Wochenende -1 bis +7 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2021 10:00 Uhr