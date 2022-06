Gericht spricht Angeklage im Prozess um Terroranschläge von Paris schuldig

Nachrichtenarchiv - 29.06.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Im Prozess um die Terroranschläge in Paris mit 130 Toten ist am Abend das Urteils verkündet worden. Das Schwurgericht in der französischen Hauptstadt verurteilte den Hauptangeklagten Salah Abdeslam zu lebenslanger Haft. Er ist der einzige Überlebende der Terrorzelle, der überlebt hat. Vor sechseinhalb Jahren hatten Islamisten im Konzertsaal Bataclan ein Massaker angerichtet. Vor dem Stade de France sprengten sich außerdem drei Selbstmordattentäter in die Luft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2022 21:00 Uhr