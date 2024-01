Gericht sieht weiterhin illegale Abschalteinrichtungen in Dieselmodellen

Schleswig: Viele Dieselmodelle der Marken Audi, VW und Seat sind nach Ansicht des Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts weiterhin mit unzulässigen Abschalteinrichtungen ausgestattet. Das Gericht gab heute in erster Instanz einer Klage der Deutschen Umwelthilfe statt. Diese will, dass das Kraftfahrt-Bundesamt die Freigabe von 62 Fahrzeugtypen aufhebt, bei denen ein Software-Update im Zusammenhang mit den Abschalteinrichtungen durchgeführt wurde. VW will gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen.

