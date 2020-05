Gericht setzt Quarantänepflicht für Einreisende außer Vollzu

Herrmann kündigt härteres Durchgreifen bei Demos an

München: Nach mehreren Verstößen gegen die Corona-Auflagen bei Demonstrationen in Bayern hat Innenminister Herrmann ein härteres Durchgreifen in der Zukunft angekündigt. Da sich auch völlig unbeteiligte Passanten in München und Nürnberg angegangen fühlten, könnten solche Kundgebungen nicht mehr in Fußgängerzonen stattfinden, sagte Herrmann im Interview mit dem BR. Zudem solle es künftig eine massive Polizeipräsenz geben, die die Auflagen der Versammlungsbehörde durchsetzen kann. Nach den Worten des Ministers sind die Demonstrationen am Wochenende anders angekündigt gewesen und hätten so nie ablaufen dürfen. Die Versammlungsleiterin sei offensichtlich überfordert gewesen, sich mit den Auflagen durchzusetzen. Tausende Menschen hatten unter anderem in München und Nürnberg gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert und dabei Abstands- und andere Hygieneregeln verletzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2020 22:00 Uhr