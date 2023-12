Gericht schließt Trump von Präsidentschaftsvorwahlen in Colorado aus

Washington: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump darf nicht an den Präsidentschaftsvorwahlen in Colorado teilnehmen. Das hat das Oberste Gericht in dem Bundesstaat im Westen der USA entschieden. Grund ist Trumps Rolle beim Sturm auf das Kapitol vor fast drei Jahren. In den USA gibt es einen Verfassungszusatz, wonach Personen von Wahlen ausgeschlossen sind, die sich an einem "Aufstand" gegen den Staat beteiligt haben. Trumps Wahlkampfteam kündigte an, Rechtsmittel beim Obersten Gerichtshof der USA einzulegen. Dort stellen konservative Richter eine klare Mehrheit. Neben Colorado gibt es auch in anderen Bundesstaaten Bestrebungen, Trump von den Vorwahlen ausschließen zu lassen. Der Vorwahlsieger der Republikaner wird bei der Präsidentschaftswahl im November 2024 gegen Amtsinhaber Biden von der Demokratischen Partei antreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2023 07:00 Uhr