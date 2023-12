Gericht schließt Ex-Präsident Trump von Vorwahl aus

Washington: Ein Gericht hat Donald Trump von den Präsidentschaftsvorwahlen in Colorado ausgeschlossen. Er sei wegen seiner Rolle bei der Kapitol-Erstürmung im Januar 2021 für das Präsidentenamt disqualifiziert, hieß es zur Begründung. Damit könne er auch nicht als Bewerber an den Vorwahlen teilnehmen. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Trumps Anwälte kündigten an, gegebenenfalls vor den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten zu ziehen. - Die Vorwahlen beginnen im Januar in Iowa. Ex-Präsident Trump liegt in Umfragen für seine republikanische Partei deutlich vorn.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2023 08:00 Uhr