Gericht reduziert Schadenssumme für Bayer in Glyphosat-Prozess

Philadelphia: Ein Gericht im US-Bundesstaat Pennsylvania hat in einem Glyphosat-Prozess die Strafzahlung gegen den Pharmakonzern Bayer von 2,25 Milliarden auf 400 Millionen Dollar drastisch reduziert. Die Richterin hat damit einigen Einsprüchen von Bayer stattgegeben. Auf den Kläger selbst entfallen jetzt noch 50 Millionen Dollar, während die Strafe für Bayer 350 Millionen beträgt. Der Konzern will trotzdem Berufung gegen das Urteil einlegen. In dem Prozess hatte ein Mann geklagt, weil er seine Krebserkrankung auf den jahrelangen Einsatz des Unkrautvernichters Glyphosat zurückführt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.06.2024 10:15 Uhr