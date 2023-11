Gericht nennt Klimaschutzpolitik der Regierung rechtswidrig

Berlin: In Sachen Klimapolitik muss die Bundesregierung wohl nachlegen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat geurteilt, dass sie zusätzliche Klima-Sofortmaßnahmen beschließen muss. Demnach erfüllt das im Oktober beschlossene Klimaschutzprogramm nicht die Anforderungen, da es längerfristige Ziele formuliere. Bei einem Sofortprogramm gehe es aber um kurzfristige Maßnahmen. Die Richter entschieden über Klagen der Deutschen Umwelthilfe und des BUND. Diese wollen verpflichtende CO2-Einsparmaßnahmen in den Sektoren Gebäude und Verkehr durchsetzen. Die zuständigen Ministerien hätten nicht ausreichend gehandelt, als die zulässige Menge von klimaschädlichen Gasen überschritten wurde, so ihr Vorwurf. Die Bundesregierung prüft nun, ob sie in Revision geht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.11.2023 13:45 Uhr