Gericht lehnt Verzögerung im Schweigegeld-Prozess gegen Trump ab

New York: Der ehemalige US-Präsident Trump ist mit dem Versuch gescheitert, seinen Strafprozess um angebliche Schweigegeldzahlungen zu Verzögern. Wie US-Medien berichten, lehnte die zuständige Richterin den Antrag von Trumps Anwälten ab. Damit beginnt das Verfahren wie geplant am kommenden Montag. Trump, der im November erneut zum US-Präsidenten gewählt werden will, ist unter anderem wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt. Die sollen im Zusammenhang mit einer Schweigegeldzahlung an den Pornostar Stormy Daniels stattgefunden haben. Sein ehemaliger Anwalt zahlte demnach 130.000 Dollar für ihr Schweigen über eine Affäre mit Trump.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2024 07:00 Uhr