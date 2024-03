Gericht lehnt mehrere Anträge der AfD im Berufungsverfahren ab

Münster: Das Oberverwaltungsgericht hat zum Prozessauftakt mehrere Anträge der AfD abgelehnt. Die Partei scheiterte mit dem Versuch, die Öffentlichkeit auszuschließen und das Verfahren zu vertagen. Auch der Antrag gegen die Besetzung des Senats wurde abgelehnt. In drei Berufungsverfahren vor dem Gericht in Münster geht es um die Einstufung als Verdachtsfall der gesamten AfD sowie des sogenannten Flügels und der Jugendorganisation Junge Alternative. Zwei Tage sind dafür angesetzt. - Inzwischen hat sich Bundesinnenministerin Faeser für verschärfte Regeln bei der Beschäftigung von Abgeordneten- und Fraktionsmitarbeitern ausgesprochen. Der "Rheinischen Post" sagte sie, es müsse alle Demokraten umtreiben, dass rechtsextremistische Netzwerke bis in den Bundestag reichen. Hintergrund sind Recherchen des BR, wonach die AfD im Bundestag mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigt, die in rechtsextremen Organisationen aktiv sind.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.03.2024 12:45 Uhr