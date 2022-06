Gericht lehnt Klage gegen Glockengeläut ab

Nachrichtenarchiv - 09.06.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: Die katholische Kirche in Siegenburg im Landkreis Kelheim muss ihr Glockengeläut nicht einschränken. Das Verwaltungsgericht in Regensburg lehnte die Unterlassungsklage eines Mannes ab, dem die Kirchenglocken zu laut sind. Der Nachbar der Kirche wollte vor Gericht das Einstellen des liturgischen Läutens erreichen. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass das Läuten der Glocken nicht unzumutbar und in einem Ort mit weniger als 5.000 Einwohnern auch nicht ungewöhnlich sei. Es stelle keine Belästigung dar, sondern sei „sozial adäquat“. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2022 15:00 Uhr