Gericht lehnt Eilantrag gegen Auflagen für Maskengegner-Demo ab

Politiker mehrere Parteien fordern Giffey zum Rücktritt auf

Berlin: Nach dem Verzicht von Bundesfamilienministerin Giffey auf ihren Doktortitel haben ihr Politiker mehrerer Parteien den Rücktritt nahegelegt. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Kubicki erklärte in der Bild-Zeitung, Giffeys Entscheidung erlöse sie nicht. Die Frage, ob sie bei der Erstellung der Arbeit geschummelt hat, müsse geklärt werden. Stelle sich heraus, dass sie getäuscht hat, bliebe ihr nur der Rücktritt, so Kubicki. Ähnlich äußerten sich auch Politiker von Union und AfD. Auch aus Giffeys Partei - der SPD - kam Kritik. - Die Ministerin hatte gestern in der Affäre um Plagiate in ihrer Dissertation erklärt, künftig ihren Doktortitel nicht mehr führen zu wollen. Ihre Arbeit als Bundesministerin will sie aber fortsetzen und auch für den Berliner SPD-Landesvorsitz kandidieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.11.2020 01:00 Uhr