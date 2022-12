Gericht lässt Münchner Klimaaktivisten in Polizeigewahrsam

Nachrichtenarchiv - 09.12.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach der Blockadeaktion auf dem Münchner Flughafen bleiben sechs der sieben beteiligten Klimaaktivisten wegen Wiederholungsgefahr für eine Woche in Polizeigewahrsam. Das ordnete das Amtsgericht Erding an. Ermittelt werde wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und zum Teil wegen Nötigung. Vier Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" hatten sich gestern auf ein Rollfeld geklebt und damit die nördliche Landebahn des Flughafens für 45 Minuten lahmgelegt. CSU-Chef Söder will in Bayern weiterhin konsequent gegen die Klimaaktivisten vorgehen. Er verwies auf große Gefahren, die damit verbunden seien und sprach von tausend anderen möglichen Aktivitäten, wenn man etwas fürs Klima tun wolle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2022 16:00 Uhr