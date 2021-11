Gericht hebt Vormundschaft über Britney Spears auf

Pandemielage in Krankenhäusern spitzt sich zu

Berlin: Ab heute können sich Bürgerinnen und Bürger wieder kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Eine entsprechende Verordnung hat der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Spahn gestern unterzeichnet. Das Angebot umfasst mindestens einen Antigen-Schnelltest pro Woche. In der aktuellen Lage müsse rasch mehr getestet werden, sagte Spahn. Am Morgen meldete das Robert-Koch-Institut mit einer deutschlandweiten Sieben-Tage-Inzidenz von gut 277 den sechsten Höchststand in Folge. In Bayern liegt der Wert bei 479. Auf einigen Intensivstationen wie beispielsweise in Rosenheim und Ingolstadt sind die Kapazitäten bereits ausgeschöpft. Das sagten die Kliniken dem BR. Patientinnen und Patienten müssen zum Teil zwischen verschiedenen Krankenhäusern verlegt werden. Nach einem Bericht der Funke-Mediengruppe bereiten die Bundesländer solche Verlegungen auch erstmals untereinander vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2021 09:00 Uhr