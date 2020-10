Gericht hebt Haftbefehl gegen Lübcke-Mitangeklagten auf

Grüne und Linke fordern erneut Studie über Rassismus in der Polizei

Berlin: Oppositionspolitiker im Bundestag haben erneut eine wissenschaftliche Studie zu Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden gefordert. Die Fakten müssten auf den Tisch, sagte die Grünen-Abgeordnete Mihalic, die selbst Polizeibeamtin ist. Über Jahrzehnte hinweg seien rechtsextreme Strukturen nicht richtig analysiert und Anschläge reflexhaft Einzeltätern zugerechnet worden, so Mihalic. Die Linksfraktion forderte ebenfalls, dass rassistische Vorfälle in der Polizei aufgearbeitet und abgestellt werden müssten. Bundesinnenminister Seehofer hatte davor Kritik am Umgang mit Rechtsextremismus zurückgewiesen. Die Bundesregierung kläre auf, vertusche nichts und verfolge rigoros. Derweil gibt es offenbar auch eine rechtsextreme Chatgruppe bei der Berliner Polizei. Recherchen des ARD-Magazins Monitor zufolge sollen in dem Chat mit mehr als 25 Beamten unter anderem Muslime mit Affen verglichen und Neonazis als mögliche Verbündete bei linken Demonstrationen bezeichnet worden seien.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.10.2020 10:45 Uhr