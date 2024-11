Gericht erlaubt Musks Millionen-Verlosung am US-Wahltag

Philadelphia: Der Milliardär und Trump-Unterstützer Elon Musk darf auch am Wahltag eine Million Dollar an Wähler verschenken. Er hatte angekündigt, diesen Betrag täglich bis zur Wahl an einen Wähler in einem der "swing states" auszuzahlen, der eine Petition seiner Organisation unterzeichnet. Darin geht es unter anderem um das Recht, Waffen zu tragen. Ein Staatsanwalt hatte versucht, Musks Aktion zu verhindern, das Gericht sah darin aber keine illegale Lotterie.

