Gericht erlässt Haftbefehle gegen die Terrorverdächtigen von Moskau

Moskau: Ein russisches Gericht hat nach dem Anschlag auf die Konzerthalle bei Moskau Haftbefehl gegen die mutmaßlichen Todesschützen erlassen. Den vier Männern aus Tadschikistan wird die Beteiligung an einem Terrorangriff vorgeworfen. Ihnen drohen lebenslange Haftstrafen. Mehrere Beschuldigte sollen ein umfassendes Geständnis abgelegt haben. Ob das frei oder unter Zwang passiert ist, lässt sich nicht sagen. Bilder aus dem Gerichtssaal zeigen, dass die Männer schwere Verletzungen im Gesicht haben. Einer saß im Rollstuhl und konnte kaum sprechen. Die Terrorverdächtigen wurden in Glaskäfigen im Gericht platziert. Mindestens 137 Menschen sind bei dem Anschlag am Freitag getötet worden, viele Verletzte schweben noch in Lebensgefahr. Trotz der Festnahmen verfolgen die russischen Behörden offiziell immer noch eine Spur in die Ukraine. Der Kreml bezweifelte öffentlich, dass die Täter im Auftrag des IS gehandelt haben.

