Gericht erlässt Haftbefehl nach Messerattacke am Holocaust-Mahnmal

Berlin: Nach dem Messerangriff am Holocaust-Mahnmal sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Wie die Berliner Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde gegen den 19-jährigen Syrer Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Mordes erlassen. Er soll am Freitagabend im Stelenfeld des Berliner Holocaust-Mahnmals auf einen spanischen Touristen eingestochen haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat einen antisemitischen Hintergrund hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2025 06:00 Uhr