Gericht bestätigt vorläufig Steh-Bier-Verbot in Bamberg

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft, teils heftige Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigen Unwettern im Bayerischen Wald und an Alpen mit Sturmböen, Hagel und Starkregen. Auch in der Nacht unbeständig, Tiefstwerte 18 bis 14 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch morgen wechselhaft mit Schauern und Gewittern bei 22 bis 27 Grad. Am Samstag freundlicher mit etwas Regen. Am Sonntag dann viel Sonne bei bis zu 30 Grad. In den Nächten Tiefstwerte 17 bis 12 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.08.2020 18:15 Uhr