Gericht bestätigt Verbot von Corona-Protesten in München

Das Wetter: In der Nacht Schnee und Schneeregen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht windig und von Nordwesten her zeitweise Schnee und Schneeregen, in tiefen Lagen in Unterfranken auch Regen; Straßenglätte möglich. Tiefstwerte plus 2 bis minus 2 Grad. Die Aussichten bis Samstag: Überwiegend bewölkt und zeitweise Schnee und Schneeregen, dabei oft recht windig. Höchstwerte minus 2 bis plus 6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2022 23:00 Uhr