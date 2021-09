Gericht bestätigt Lokführerstreik - Bahn kündigt Berufung an

Im New Yorker Central Park fallen in einer Stunde 80 Millimeter Regen

New York: In Folge des Unwetters "Ida" sind an der Ostküste der Vereinigten Staaten mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. In einigen amerikanischen Medien ist von 22 Toten die Rede. In der Stadt New York sind nach den Worten von Bürgermeister de Blasio neun Menschenleben zu beklagen. Die Ausläufer des Hurrikans sorgten dort für einen sogenannten "Sturzflut-Notstand" - laut dem Nationalen Wetterdienst zum ersten Mal in der Geschichte der Metropole. Viele Straßen verwandelten sich innerhalb kürzester Zeit in Flüsse, U-Bahn-Stationen wurden geflutet, die Flughäfen strichen einige hundert Starts und Landungen. Im New Yorker Central Park fielen in einer Stunde über 80 Liter Regen pro Quadratmeter. Im benachbarten Staat New Jersey wurden fünf Tote in einem Wohnkomplex gefunden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.09.2021 20:15 Uhr