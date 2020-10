Gericht bestätigt abendliches Alkohol-Ausschankverbot in München

Bayern weitet Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen deutlich aus

München: Bayern weitet die Maskenpflicht in stark betroffenen Corona-Regionen aus. Wie Ministerpräsident Söder angekündigt hat, gilt in Städten und Landkreisen mit 35 Neuansteckungen innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner eine Maskenpflicht auf belebten öffentlichen Plätzen - außerdem für Schüler ab der fünften Klasse während des Unterrichts sowie für Studenten in der Vorlesung. Beschäftigte müssen in der Firma Mund und Nase in Fahrstühlen und auf Fluren bedecken - und Kinobesucher am Platz. Darüber hinaus gilt ab 23 Uhr eine Sperrstunde in Wirtshäusern und ein Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen. Zu privaten Feiern dürfen maximal zehn Menschen kommen. Das gilt auch für Partys daheim. Steigt der Inzidenzwert über 50, gilt eine Maskenpflicht auch in der Grundschule. Die Sperrstunde wird auf 22 Uhr vorgezogen und an privaten Feiern dürfen nur noch höchstens fünf Menschen oder zwei Hausstände teilnehmen. Söder verwies auf mehr als 1.000 Ansteckungen im Freistaat innerhalb eines Tages. Die Zahlen in Bayern sowie in Deutschland seien alarmierend.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2020 18:00 Uhr