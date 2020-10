Gericht auf Kreta verurteilt Mörder von Dresdner Forscherin zu lebenslanger Haft

Nachrichtenarchiv - 14.10.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rethymno: Ein Gericht auf Kreta hat einen 28-Jährigen wegen der Ermordung einer Wissenschaftlerin des Dresdner Max-Plank-Instituts zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann die Biologin im Sommer 2019 vergewaltigt und getötet hat. Die damals 59-jährige US-Amerikanerin war wegen einer Konferenz auf Kreta. Während einer Jogging-Runde wurde sie Opfer des Verbrechens. Ihr gewaltsamer Tod sorgte in der Wissenschaftsgemeinde, aber auch in ihrer Wahl-Heimat Dresden für große Bestürzung.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.10.2020 02:00 Uhr