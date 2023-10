Gerhard Polt bekommt Umwelt-Medienpreis der Umwelthilfe

Berlin: Der Kabarettist Gerhard Polt ist für sein Lebenswerk mit dem Umwelt-Medienpreis der Deutschen Umwelthilfe ausgezeichnet worden. Bei der Preisverleihung in Berlin hieß es, Polt habe gezeigt, was Satire und Kleinkunst in Sachen Umwelt- und Klimaschutz erreichen können. Gemeinsam mit dem 81-Jährigen wurden die bayerischen Musiker und Satiriker Christoph, Karl und Michael Well für ihr Lebenswerk geehrt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.10.2023 02:00 Uhr