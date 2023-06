Geplantes Volksbegehren über neues Radgesetz scheitert vor Verfassungsgerichtshof

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und Schauer bei bis zu 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag und Abend in Teilen Nordbayerns und im Bayerischen Wald Sonne, Wolken und einzelne, teils kräftige Schauer und Gewitter. Sonst meist sonnig, an den Alpen auch leichte Schauer. In der Nacht klar oder locker bewölkt, im nördlichen Franken etwas Regen. Tiefstwerte 14 bis 8 Grad. In den kommenden Tagen ähnlich, mitunter öfter und teils kräftige Schauer und Gewitter. Tiefstwerte16 bis 9 Grad, Höchstwerte bis zu 30 Grad.

