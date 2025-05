Geplante Verschärfung der Grenzkontrollen stößt weiter auf Widerstand

Berlin: Der neue Bundesaußenminister Wadephul hat die geplante Verschärfung der deutschen Grenzkontrollen verteidigt. Deutschland sei das Zielland vieler Migranten, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Es müsse nun darum gehen, die EU-Außengrenzen zu stärken und die Migration besser zu kontrollieren. Darüber gebe es einen breiten europäischen Konsens. Kritik am neuen Vorgehen an den deutschen Außengrenzen kommt unter anderem von den Grünen. Deren parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion, Mihalic, warnte davor, ankommende Geflüchtete an den Grenzen pauschal zurückzuweisen. Angesichts der unklaren Rechtslage sei es unverantwortlich, die Beamten der Bundespolizei damit zu beauftragen, mahnte sie im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF.

