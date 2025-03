Geplante Milliardenschulden der Sondierer stoßen auf geteiltes Echo

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser lobt die geplanten Milliardeninvestitionen für Bundeswehr und Infrastruktur. Die SPD-Politikerin sagte, sie sei froh, dass der Zivil- und Bevölkerungsschutz in dem vereinbarten Finanzpaket eine wichtige Rolle spiele. Damit sei es auch ein entscheidender Schritt für die Innere Sicherheit in Deutschland. Die Sondierer von Union und SPD haben sich darauf verständigt, dass Verteidigungsausgaben, die ein Prozent der Wirtschaftsleistung übersteigen, von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Zudem soll es ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Infrastruktur geben. Beides soll noch der alte Bundestag beschließen. Dafür bräuchte es die Stimmen der Grünen oder der FDP. Die Liberalen haben jedoch bereits ihren Widerstand gegen eine Reform der Schuldenbremse signalisiert. Für die Grünen kündigte deren Fraktionschefin, Haßelmann, an, man werde sich das Paket erstmal in Ruhe anschauen. Kritisch sieht die Wirtschaftsweise Grimm das Vorhaben. Sie sagte, es sei eine extrem riskante Wette, den Reformbedarf durch Verschuldung immer weiter hinauszuschieben.

