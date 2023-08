Geplante Chip-Fabrik zeigt laut Habeck Attraktivität des Standorts Deutschland

Berlin: Wirtschaftsminister Habeck zeigt sich erfreut über den geplanten Bau einer Chip-Fabrik in Dresden. Das Werk des taiwanischen Konzerns TSMC werde wesentlich zur Versorgung Deutschlands und Europas mit Halbleiterchips beitragen, so Habeck in einer Mitteilung. Die Investitionsentscheidung zeige, dass Deutschland ein attraktiver und wettbewerbsfähiger Standort sei. TSMC will das Halbleiterwerk gemeinsam mit seinen Partnern Bosch und Infineon sowie NXP aus den Niederlanden bauen. Die Investitionssumme liegt laut TSMC bei mehr als zehn Milliarden Euro. Der Bund wird nach ARD-Informationen davon bis zu fünf Milliarden übernehmen, im Rahmen der EU-weiten Förderung der Halbleiterproduktion in Europa. Deren Anteil am Weltmarkt soll bis 2030 auf 20 Prozent steigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2023 15:00 Uhr