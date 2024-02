Geplante Bezahlkarte sorgt für neuen Streit in der Ampel-Koalition

Berlin: Die geplanten Gesetzesanpassungen für eine flächendeckende Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber sorgen für neuen Streit in der Ampel-Koaltion. Die Bildzeitung berichtet, die Änderungen sollten kommende Woche im Bundestag verabschiedet werden, hätten aber bis gestern abend noch nicht auf der Tagesordnung gestanden. Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Hartmann, machte im "Tagesspiegel" das von den Grünen geführte Wirtschaftsministerium verantwortlich. Es leite den Ampel-Fraktionen den Gesetzestext nicht zu. So könne man das fest verabredete Vorhaben nicht abschließen. Noch schärfer äußerte sich FDP-Vize Kubicki. Er sagte wörtlich: "Sollten die Grünen diesen minimalinvasiven Eingriff in das Asylbewerberleistungsgesetz tatsächlich torpedieren, stellt das die Fortsetzung der Koalition infrage."

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2024 17:45 Uhr