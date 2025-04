Georgiritt in Traunstein zieht wieder viele Zuschauer an

Traunstein: In der oberbayerischen Stadt hat heute der traditionelle Georgiritt stattgefunden. Dazu zogen wieder Hunderte festlich geschmückte Pferde zum Ettendorfer Kircherl. Zahlreiche Schaulustige verfolgten den Zug. Bei dem Osterritt zu Ehren des heiligen Georg als Schutzpatron der Pferde und Reiter erbitten die Menschen traditionell den Segen für Tiere, Feldarbeit und den heimischen Stall. Der Georgiritt ist eine der größten Pferdewallfahrten in Bayern. Er wurde vor einigen Jahren in das immaterielle Kulturerbe der Unesco aufgenommen.

