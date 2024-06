Georgien und Tschechien trennen sich 1:1

Hamburg: In der Fußballeuropameisterschaft haben sich im ersten Spiel des Tages Georgien und Tschechien 1:1 getrennt. Um 18 Uhr ist in Dortmund Anpfiff in der Partie Türkei - Portugal. Im Abendspielt trifft dann in Köln Belgien auf Rumänien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2024 17:00 Uhr