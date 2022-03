Georgien reicht Kandidatur für EU-Mitgliedschaft ein

Nachrichtenarchiv - 03.03.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tiflis: Georgien hat offiziell einen Antrag für die Aufnahme in die Europäischen Union eingereicht. Regierungschef Garibaschwili erkärte nach der Unterzeichnung des Antrags, Georgien sei ein europäischer Staat, deswegen beantrage man heute die EU-Mitgliedschaft. Die EU erwartet bis Ende der Woche auch noch das offizielle Ersuchen der Republik Moldau. Die Bewerbung der Ukraine ist laut EU-Rat bereits eingetroffen und an die EU-Kommission weitergeleitet worden. Diese solle nun eine erste Einschätzung abgeben. Dies dauere in der Regel ein bis anderthalb Jahre.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2022 16:00 Uhr