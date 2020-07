Georg-Büchner-Preis geht an Elke Erb

Nachrichtenarchiv - 07.07.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Darmstadt: Die Schriftstellerin Elke Erb bekommt den Georg-Büchner-Preis 2020. Dies hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt mitgeteilt. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. Ihr erste Werk "Gutachten. Poesie und Prosa" erschien 1975. 2019 wurde Erb mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die 82-Jährige lebt in Berlin.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.07.2020 09:45 Uhr