Genua gedenkt der Toten bei Brückeneinsturz vor fünf Jahren

Genua: Fünf Jahre nach dem Einsturz der Morandi-Brücke in der italienischen Hafenstadt ist heute der Opfer gedacht worden. Zum Unglückszeitpunkt, um 11 Uhr 36, gab es eine Schweigeminute. Italiens Staatspräsident Mattarella sprach in einer Botschaft von einer - so wörtlich - ebenso schweren wie nicht hinnehmbaren Katastrophe. Regierungschefin Meloni verwies auf die immer noch vielen ungeklärten Fragen zu dem Vorfall. Mattarella ergänzte, die Justiz müsse endlich Umstände und die Schuld aller an der Tragödie Beteiligten feststellen. Die vierspurige Morandi-Autobahnbrücke in Genua war vor fünf Jahren auf rund 100 Metern Länge eingebrochen. Mehrere Fahrzeuge wurden in die Tiefe gerissen. 43 Menschen kamen ums Leben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.08.2023 14:45 Uhr